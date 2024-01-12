На Ямале из-за сорокаградусных морозов отменили рейсы в Сочи

Авиакомпания "Ямал" перенесла два рейса - из Сочи в Надым и из Надыма в Сочи.

Причиной переноса стали прогнозируемые сорокаградусные морозы, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте транспорта.

Такая температура ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320. Рейс YC686 Сочи - Надым перенесен с 13 января на 15 января, на 10.15, рейс YC685 Надым - Сочи состоится 15 января, в 18.00.

Пассажиров уведомили о переносе рейсов по sms. Перевозчик готов в случае необходимости обеспечить людей питанием, водой, а также предоставит размещение в гостинице. В случае отказа от авиаперевозки - пассажирам следует обращаться по месту приобретения билета. Со стороны авиакомпании денежные средства будут возвращены в полном объеме.

Согласно прогнозу погоды, 13 января в Надыме ожидается температура ниже сорока градусов.

