Опрос: 36% екатеринбуржцев получили премии по итогам 2023 года

Стало известно, сколько процентов работающих жителей Екатеринбурга получили премии по итогам 2023 года. Опрос в начале 2024 года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, премии по итогам прошлого года получили 36% опрошенных екатеринбуржцев. При этом среди мужчин сбылись мечты на премирование у 31%. А получивших денежный бонус женщин оказалось больше – 41%.

Напомним, ранее другой опрос показал, что большинству жителей Екатеринбурга понравились врученные им новогодние подарки.