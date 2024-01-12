12 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Авиакомпании России в 2023-ем превысили план по перевозке пассажиров

Российские авиакомпании перевезли за прошедший год 105 млн пассажиров, перевыполнив план на 2 млн.
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"Российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 г., рост перевозок составил более 10%" - приводит РБК данные Минтранса.

Как мы сообщали ранее, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов. В начале ноября 2023 г. выяснилось, что за девять месяцев этого года россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем год назад. Речь идет о 21 млн поездок за январь-сентябрь 2023 г. В лидерах по числу поездок — Абхазия и Турция. Также в десятку самых посещаемых стран попали не входившие туда в прошлом году Таиланд и Китай. Из стран ЕС в десятке популярных направлений поездок осталась только Финляндия.

Теги: Минтранс, перелет, авиаперевозки


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