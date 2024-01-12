В МИД прокомментировали заявления об атаках РФ по Украине ракетами из КНДР

Заявления об атаках России по Украине ракетами из КНДР - желание "держать тему на плаву", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления делаются в связи с провалом "украинской кампании Вашингтона". Они призваны "хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов", пояснила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США считают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине.

В Кремле отмечали, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из Северной Кореи в Россию, заявлял, что "они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств".