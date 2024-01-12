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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В жилых кварталах Екатеринбурга вырос объем коммерческой недвижимости

В строящихся и проектируемых жилых кварталах Екатеринбурга растет объем коммерческой недвижимости – помещений под магазины, кафе и другие предприятия торговли и сферы услуг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в среднем площади стрит-ритейла сейчас составляют 5-7% от общей площади жилого комплекса.

Директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук отмечает рост ожидания арендаторов и покупателей коммерческих помещений к степени их "персонализации" под задачи конкретного бизнеса.

"Сегодняшняя индустрия коммерческой недвижимости претерпевает значительные изменения, покупатели хотят видеть площади, максимально подготовленные под свои задачи и требования, без дополнительных вложений на реконструкцию. "Атомстройкомплекс" находит инвесторов и будущих арендаторов еще на стадии проектирования объекта и закладывает технические решения под конкретный бизнес. Это позволяет нам реализовывать коммерческие помещения в наших комплексах в качестве готового инвестиционного проекта", - говорит Кравчук.

Еще один тренд, который отмечают эксперты рынка коммерческой недвижимости, – рост спроса на помещения под фитнес-клубы и медицинские учреждения. Этому способствует распространение здорового образа жизни среди молодого, активного поколения. "Атомстройкомплекс" включает такие площади в свои проекты, применяя опыт и компетенции, полученные в ходе проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры – больниц, театров, сложных спортивных объектов и т.д.

Сейчас компания строит крупный фитнес-центр с 25-метровым бассейном и планирует размещение медицинского центра площадью более 1000 квадратных метров в составе новой очереди ЖК "Балтийский" в Краснолесье. В уже завершенных проектах застройщика открыты вертебрологическая и семейная клиники, отделение сети частных детских клиник, несколько стоматологий. Размещение предприятий сферы торговли и услуг в составе жилых кварталов обеспечивает комфортную и интересную для жизни среду. Развитый стрит-ритейл повышает привлекательность жилья и отвечает принципам комплексной застройки территорий, которого придерживается "Атомстройкомплекс".

ЖК Свобода Residence в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В флагманском проекте "Свобода Residence" уже открыты пекарня, танцевальная школа, поликлиника МНТК "Микрохирургия глаза", в ближайшее время заработает семейный ресторан, кафе "Поль Бейкери" и бьюти-студия площадью более 500 квадратных метров. В кварталах "Северное сияние" (Уралмаш) и Discovery Residence (Втузгородок) мы спроектировали галереи под офисы небольшой площади, сейчас там формируются сервисные площадки, которые позволяют жителям решить максимум бытовых вопросов рядом с домом. В ближайшее время в этих галереях откроются точки известных сетей, таких как Simple Coffee, "Поль Бейкери" и "Жизньмарт". Встроенные коммерческие блоки предусмотрены в строящихся жилых комплексах на Широкой речке, в Академическом и Пионерском", - добавляет Сергей Кравчук.

Теги: кварталы, недвижимость, тренды, Екатеринбург


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