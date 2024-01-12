Экс-директору уральского ДК назначен штраф за трагедию в цирковой студии

На Среднем Урале вынесен приговор экс-руководителю Дома культуры. Женщину наказали штрафом за травмирование подростка-гимнаста.

Напомним, трагедия случилась 4 апреля прошлого года. 14-летний подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный, когда при выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Как отмечали в полиции, все могло произойти из-за изношенности каната под потолком.

На скамье подсудимых оказалась теперь уже экс-директор местного Дома культуры "Ровесник". Женщину обвиняли по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Как показало расследование, еще в сентябре 2017 года для работы цирковой студии "Арена" были закуплены лебедка, трос и другое оборудование, однако их техобслуживание в установленные сроки не проводилось. По версии следствия, директриса ДК не вела контроль за безопасным использованием акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не назначила специалиста, обязанного осуществлять техосмотр и не проводила регулярную диагностику оборудования с привлечением специалистов.

"Данные обстоятельства привели к травмированию несовершеннолетнего подростка в ходе тренировки", - говорилось в материалах уголовного дела.

Сегодня Белоярский районный суд вынес бывшей руководительнице свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, она признана виновной. Женщине назначен штраф в 100 тысяч рублей.

"Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования", - заявили в ведомстве.