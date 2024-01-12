12 Января 2024
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Общество Приволжский ФО
Фото: ТНТ

Саратовским чиновникам не запрещали надевать шубы на встречи с жителями

Гласных и негласных рекомендаций и запретов на шубы и дорогие дубленки на встречах с жителями для саратовских чиновников не было, заявили в пресс-службе губернатора региона, передает РБК. Ранее в СМИ появилась информация о негласном запрете – чтобы не раздражать людей и прессу.

"Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было", - цитирует РБК представителя губернатора.

Дорогая одежда чиновников, выходящих "в народ", часто становится раздражающим фактором. В 2020-м году на федеральный уровень вышла история с крымскими чиновницами, которые в шубах пошли поздравлять блокадников и ветеранов, причем подарки были не самые щедрые – в отличие от нарядов женщин.

Теги: шуба, чиновник, саратов


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