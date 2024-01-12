12 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Кабмин Японии намерен "следить за ситуацией" после обещания Путина посетить Курилы

Японские власти после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить Курилы будут внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом", - цитирует его ТАСС.

Ранее Путин, посещая Хабаровск, заявил, что обязательно посетит Курильские острова. По словам президента, нужно развивать туристический кластер Курил.

Напомним, в феврале прошлого года в МИД РФ заявили, что тема возможности заключения мирного договора с Японией для России закрыта. Как пояснила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, Москва не может обсуждать подписание "основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны".

Теги: япония, путин, курилы


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