Медведев объяснил, почему Америка ударила по Йемену

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об атаке на Йемен и назвал возможную причину случившегося.

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Оказалось, они – банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!" - написал Медведев в своем telegram-канале.

Вскоре после удара член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад сообщил, что США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена. Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий. Кроме того, по словам одного из представителей движения, "Ансар Аллах" продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море.

Минувшей ночью Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада. Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.