В Прикамье чиновника уволили в связи с утратой доверия

В Прикамье заместителя главы Кочевского района уволили в связи с утратой доверия. Чиновник без проверок принимал строящиеся объекты у своих родственников.

Нарушения выявила прокуратура.

В 2021-2022 году заместитель главы принял и оплатил работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который был его родственником. Также был принят спортивный объект, построенный в рамках проекта инициативного бюджетирования.

Чиновник не создавал комиссию по приемке работ, а подрядчик не предоставил документы о качестве работ и материалах. В ведомстве усмотрели в действиях заместителя мэра конфликт интересов и обратились к главе администрации с представлением, в котором потребовали устранить нарушения закона.

Однако в мэрии отказали в удовлетворении представления и дело ушло в суд. Кочевский районный суд Пермского края принял решение об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.