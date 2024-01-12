12 Января 2024
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Общество Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.ru

Меньше чем в Европе: на Среднем Урале сократилось число суицидов

В ушедшем 2023 году на Среднем Урале заметно сократилось число суицидов и их попыток. Об этом заявил главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы и руководитель областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

Как отметил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, тенденция к снижению самоубийств в регионе идет уже давно. Впрочем, конкретных цифр специалист называть не стал.

"Это совершенно точно меньше 10 на 100 тысяч населения. Всемирная организация здравоохранения считает критическим показателем 20 на 100 тысяч населения. Для сравнения – в странах Европы цифры примерно такие же, особенно в северной Европе. Также Япония считается такой страной (с большим числом суицидов, - прим. ред.). Мы в Свердловской области приближаемся к неплохим показателям, сравнимым с другими странами мира", - рассказал Перцель, отвечая на уточняющий вопрос Накануне.RU.

Напомним, также сегодня психиатр рассказал, что больше всего тревожило свердловчан в 2023 году. Кроме этого, врачи объяснили, почему россияне массово верят в астрологию и предсказания.

Теги: суициды, показатели, психиатр, Европа, Свердловская область


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