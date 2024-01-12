Авиакомпании переносят открытие рейсов в Краснодар

Российские аэропорты, планировавшие возобновить полеты в Краснодар, приходится сдвигать старт рейсов. Так, столичный аэропорт Шереметьево сдвинул с 12 января на 16 февраля рейс "Победы" в столицу Кубани. Также на 4 февраля с 16 февраля сдвинут рейс в Краснодар из Казани, перелеты по маршруту собирается осуществлять компания Nordwind, сообщают российские СМИ и отраслевые каналы в Telegram.

15 декабря аэропорт Краснодара после почти двух лет перерыва принял гражданский борт – тестовый рейс из соседних Минеральных Вод совершил SJ100 авиакомпании "Азимут". Его решили провести в рамках плана по открытию второй воздушной гавани на юге страны (сейчас работает только аэропорт Сочи). Но в итоге затея не имела успеха. По данным "Известий", Минобороны дало отрицательный отзыв, поэтому Пашковский пока продолжит простаивать, сроки его открытия неизвестны.

Краснодар от зоны боевых действий по прямой отделяет около 400 км. Уже почти два года аэропорт поддерживают в рабочем состоянии, даже успели сделать небольшой ремонт. Правительство выделило аэропорту субсидию в 1,54 млрд руб. на время простоя.