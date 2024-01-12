12 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В СПЧ заявили о разжигании межнациональной вражды в РФ при участии западных спецслужб

Западные спецслужбы разжигают межнациональную и социальную вражду в России, пользуясь объективной проблемой мигрантов. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.
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Первопричина состоит в том, что в результате массовой бесконтрольной миграции иностранцев из Средней Азии и Закавказья нарушился этнокультурный баланс и сложились условия для цивилизационного конфликта. Приезжие все настойчивее и агрессивнее пытаются диктовать свои порядки. Эти настроения подогреваются противниками России, считает он.

"Проплаченные СМИ и "эксперты", не боясь и не стесняясь, уже напрямую беспардонно наезжают на известных депутатов ГД РФ (таких как Александр Хинштейн, Петр Толстой, Сергей Миронов и других), журналистов, общественников... Олигархи-мигрантофилы, миграционные лоббисты - предатели и враги нашей страны - с нового года пошли на новый виток атаки. И факт того, что они и их прихвостни уже не боятся открыто нападать на столь серьезные публичные фигуры, возможно, говорит об очень серьезном уровне их поддержки конкретными должностными лицами. В этом и есть опасность", - написал Кабанов.

Он прокомментировал слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что в Риге с 16 по 18 февраля США проведут тренинг по разжиганию вражды в России. Обучение через различные американские программы прошли более 80 тысяч россиян, которые могут стать стержнем пятой колонны в России, заменив бежавшую на Запад несистемную оппозицию.

Кабанов давно обращает внимание на проблему мигрантов и говорит о почти полном бездействии властей. Осенью он раскритиковал Минпросвещения, которое закрепило право школ на включение в учебный план курсов по изучению русского языка для детей мигрантов. По его мнению, ведомство формально отреагировало на острейшую проблему, повесив все на школы.

Эксперт приводит такие цифры. В России мигрантов около 5% населения, но они совершают 22% всех изнасилований, то есть в среднем в шесть раз чаще, чем россияне. Подобная история с убийствами, ограблениями и другими преступлениями.

Музыкант, общественный деятель и блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил летом на ПМЭФ, что мигранты фактически покупают себе гражданство, не зная языка, и эта система насквозь коррумпирована.

Теги: СПЧ, миграция, мигранты


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