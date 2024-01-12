12 Января 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой сообщил, что в 2023 году более 200 тысяч туристов побывали в Сургутском районе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в 2023 г. муниципалитет посетили более 200 тысяч туристов.

"Это самые большие цифры за несколько лет. В 2022 г., например, в поселениях побывало на 10% меньше гостей. На новогодних каникулах уже этого года Сургутский район посетило более десяти тысяч человек, в том числе из Крыма и Казахстана", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

Тако рост туристического потока связан с появлением новых туров выходного дня. Также в Сургутском районе впервые ввели межмуниципальные маршруты для школьников. Их разработали совместно в ведущими туроператорами региона.

Туристы в Сургутском районе Югры(2024)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

"Из югорских муниципалитетов дети приезжают к нам, а ребята Сургутского района ездят в гости к соседям. Еще один фактор – развитие этно- и экотуризма", - отметил Андрей Трубецкой.

Любители северной экзотики едут в Руссскинскую, где каждый год появляются новые объекты. Популярностью у туристов пользуются база отдыха "Кедровое" и охотничье хозяйство "Еловое", гостеприимный "Хантыйский дворик" семьи Кантеровых, а теперь и стойбище Сопочиных.

"Всего у нас – 21 туристический объект. В прошлом году в список добавили тропу "ЧелоВечность" на Барсовой горе и базу отдыха "Черный лис". Целенаправленно знакомим с локациями журналистов и блогеров. С Фондом развития Югры организовали пресс-тур "Визит Югра – Сказка Здесь!". Трэвел-блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Новосибирска посетили хаски-центр "Югра", туристическую тропу "ЧелоВечность" и этностойбище Кантеровых", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Туристы в Сургутском районе Югры(2024)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Добавим, что для удобства потенциальных гостей информация о турвозможностях Сургутского района размещается на федеральных площадках: RUSSIA.TRAVEL, RUSSPAS и QVEDO, региональной платформе VisitUgra, собственном сайте "Держи курс на Сургутский район" и интерактивных картах.

Теги: Сургутский район, туризм, Андрей Трубецкой


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