"Темы вечные": психиатр рассказал, что больше всего тревожило свердловчан в 2023 году

Главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы и глава областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель рассказал, что больше всего тревожило уральцев в ушедшем 2023 году.

Как отметил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, обращения поступали как на "телефон доверия", так и непосредственно к специалистам.

"Вопросы те же самые – "темы вечные". Большое значение имеет информационная повестка, и когда она становится напряженной, то "вторгается" в эту сферу. Но больше всего людей беспокоят их собственные переживания, в первую очередь, взаимоотношения с близкими, в семье и с детьми", - сообщил Перцель.

По его словам, еще одной темой для тревог свердловчан является здоровье – как физическое, так и психическое.

"Мы живем в очень напряженное и стрессогенное время, когда источников внутреннего напряжения становится все больше. Сама по себе жизнь очень быстрая и напряженная, что становится источником стресса. Поступают жалобы на повышение тревоги, нарушения сна, снижение настроения", - перечислил врач.

Он добавил, что есть жалобы и на житейские проблемы – для молодых людей это определение своего будущего, а для более взрослых – беспокойство за своих детей.

Напомним, также свердловские врачи-психиатры объяснили, почему россияне массово верят в астрологию и предсказания.