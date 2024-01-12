Озвучена стоимость военной помощи, которую Англия окажет Украине в 2024-25 годах

Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Это случится в 2024-25 гг., приводит "Интерфакс" данные канцелярии премьер-министра Англии Риши Сунака.

Ранее стало известно, что Анкара не пустит в Черное море британский тральщик, подаренный Лондоном Киеву. Запрет на прохождение таких судов в Черное море предусматривает Конвенция Монтрё.

В начале декабря прошлого года стало известно, что Великобритания собирается поставить Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. В оборонном ведомстве королевства заявили, что Великобритания совместно с Норвегией сформирует новую морскую коалицию, в которую войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь. Конвенция Монтрё предусматривает ограничения на проход по проливам Босфор и Дарданеллы военных кораблей нечерноморских стран в периоды военных конфликтов.

Между тем, сегодня стало известно, что Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о создании группы по противоминной борьбе в Черном море. Группу создадут из кораблей этих государств, которые будут вести охоту на мины, чтобы обезопасить акваторию. Hurrıyet отмечает, что нечерноморские страны не смогут принять непосредственное участие в инициативе.