Упавший беспилотник, летевший в сторону Москвы, обнаружили в Калужской области

На трассе М-3 в Калужской области обнаружили упавший беспилотник, летевший в сторону Москвы, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, БПЛА самолетного типа нашли 11 января. Дрон с поврежденными крыльями лежал примерно в семи метрах от проезжей части. Именно он мог быть задействован во вчерашней атаке на город.

Кроме того, в четверг на этой же трассе обнаружили еще один дрон, который мог лететь в сторону Брянска, сообщает Mash.

Напомним, 11 января сообщалось, что на окраине Калуги над "техническим сооружением насосной станции" взорвался беспилотник. В результате взрыва здание получило повреждения. Никто не пострадал.