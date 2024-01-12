Свердловские психиатры объяснили веру россиян в астрологию и предсказания

Свердловские врачи-психиатры объяснили, почему россияне массово верят в астрологию и предсказания.

Напомним, недавнее исследование показало, что в астрологию, признанную Российской академией наук лженаукой, верит 23% россиян. Также каждый десятый россиянин доверяет предсказаниям карт таро.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы и глава областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель, такая тенденция существует во всем мире.

"Вера человека в чудо и в то, что может что-то произойти не потому, что он приложил какие-то усилия, а потому, что так сложилась судьба и звезды – существовала и будет существовать достаточно долго. Хотя все давно поняли, что чудеса мы создаем своими руками – сколько ты сделал, столько результатов и получишь. Детская мечта о том, что "прилетит волшебник", каким-то образом людей греет, и отказываться от нее совсем не нужно. Но, как всегда говорили: "на бога надейся, а сам не плошай", - рассказал Перцель, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам эксперта, магическое мышление всегда сопутствовало человечеству, причем сейчас люди верят в подобные вещи меньше, чем это было в более давние времена.

"Тенденция идет к тому, что люди начинают верить в психиатров и психологов. И в самих себя", - добавил Перцель.

Как отметил главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области, главврач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, каждый имеет свои убеждения – мистические или религиозные.

"Мы, как специалисты, равно относимся к увлечениям и убеждениям человека. Осуждать можно только то, что вредит. А если это не вредит – возможно, это вариант реагирования на ту или иную ситуацию", - пояснил Сердюк.

"Надежда поддерживает человека. Лишь бы она не становилась заменой отношения к реальности и не приводила к серьезному разочарованию. Когда человек на что-то надеется, это поднимает его жизненный тонус и стремление двигаться дальше. Видение перспективы очень важно. И если обращение к астрологу дает такое видение или заставляет что-то предпринимать самому – то ради бога", - заключил Михаил Перцель.