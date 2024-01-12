В тюменской больнице умер младенец

В тюменской больнице умер грудной ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Мать полагает, что ее десятимесячному ребенку не надлежащим образом оказали медицинскую помощь.

По факту смерти младенца следственные органы Тюменской области начали процессуальную проверку. Ее ход поставил на контроль глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад об установленных обстоятельствах и об итогах проверки.