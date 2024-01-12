12 Января 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Следствие запросило арест Сергея Удальцова

Следствие ходатайствует об аресте координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, передает РИА Новости со ссылкой на суд. Ранее стало известно, что Удальцов задержан, в отношении него возбуждено дело об оправдании терроризма. При этом СКР не сообщает, какое именно высказывание или действие политика стало причиной возбуждения дела по этой статье. Ряд СМИ сообщал, что речь идет о каком-то посте в Telegram-канале левого активиста.

В КПРФ, к которой близко движение "Левый фронт", заявили, что будут помогать Удальцову с юридической стороны, поскольку уверены, что он все делал "в рамках правового поля".

Теги: сергей удальцов, арест, уголовное дело


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