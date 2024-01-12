Следователи проверяют историю с женщиной, "выгуливавшей" босого ребенка

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку инцидента в микрорайоне Солнечный, где мать якобы заставила сына-школьника гулять по морозу без обуви.

В пресс-службе областного ведомства рассказали, что права ребенка были грубо нарушены, а здоровье оказалось в большой опасности.

Там также добавили, что во время проверки выяснят не только обстоятельства минувшего инцидента, но установят не подвергался ли ребенок какому-либо противоправному воздействию ранее. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, по словам очевидца, мальчик вместе с матерью выгуливал собаку около дома по Чемпионов, 15. Ребенок плакал от холода и хватался за ноги, говоря, что у него "отпадут ноги". В ответ же мать якобы сказала: "не отпадут, только заболеешь".

Очевидцы утверждают, что это якобы была "воспитательная мера" от родителя. Якобы сын долго выгуливал собаку и у той замерзли лапы. Чтобы наглядно объяснить ребенку, в чем тот неправ, женщина якобы и решила "выгулять" школьника в носках. Прогулка не продлилась долго, но и этого хватило, чтобы история дошла до службы ПДН и полиции.