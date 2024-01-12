Сотрудник режимного завода под Пензой планировал передать Польше данные о предприятии

ФСБ России задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Польши.

Задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. Он сказал об этом в видеоролике, опубликованном ФСБ.

Также, по словам мужчины, он собирал сведения об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа. Взамен он рассчитывал на политическое убежище в Польше, пишет РИА Новости.

По данным следствия, россиянин сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

В декабре сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Московской области. Ему вменяют передачу украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России.