12 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зарплата выпускников-очников оказалась до 30% больше, чем заочников

Медианная зарплата выпускников, окончивших вуз на очной форме, оказалась на 20% больше, чем выпускников-заочников. Такие данные приводятся в книге ряда авторов "Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы".
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В 2021 году почасовая медианная зарплата работников без высшего образования составила 159 рублей, окончивших вуз заочно - 200 рублей, получивших непрофильное очное образование - 227 рублей, а профильное - 241 рубль. При этом разница в средних зарплатах еще больше - 33% (311 против 234 рублей). Больший разрыв в средней зарплате означает, что среди выпускников-очников гораздо больше доля тех, кто получает очень высокую зарплату. Хотя для выпускников-заочников нет различия по профильному и непрофильному образованию, аналогичная разница для очников слишком мала (менее 6%), чтобы как-то изменить общую оценку.

"Заочное высшее образование, независимо от его соответствия профилю выполняемой деятельности, меньше ценится для профессионалов на рынке труда, чем очное", - пишут авторы.

Наиболее распространенной для российских профессионалов траекторией получения высшего образования остается полная средняя школа плюс вуз. В то же время обращает на себя внимание такая особенность. Среди профессионалов (не занятых физическим трудом) высшее образование имеют 75%, а вот среди руководителей - только 61%. Еще 20% руководителей имеют среднее специальное образование, 9% - начальное профессиональное.

Интересно, что ситуация с экономической успешностью у профессионалов складывается хуже, чем ситуация с социальной успешностью. Лишь 22% их оценивали в начале 2020-х гг. свое материальное положение как хорошее и 20% считали, что им удалось реализовать задачу хорошо зарабатывать. Но и здесь профессионалы более успешны, чем остальные работающие россияне, среди которых оценивали свое материальное положение как хорошее только 13%.

В 2022 году медианный индивидуальный ежемесячный доход профессионала составлял 38 тыс. рублей, в то время как остальных работающих - 30 тыс. Среднедушевой в домохозяйстве профессионала ежемесячный доход составлял 30 тыс., а остальных работающих - 22 тыс. Хотя на фоне остальных работающих россиян профессионалов можно рассматривать как относительно успешных в экономическом плане, эта успешность не так выражена, как социальная, отмечают авторы.

Теги: образование, зарплата


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