СМИ: Эквадорские бананы могут подорожать из-за бандитского восстания

Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%, считает Telegram-канал Mash. Авторы канала не приводят свои расчеты, но утверждают, что рост цен россияне ощутят примерно через три недели, когда закончатся поставленные по старым ценам бананы. Новые партии уже дорожают примерно на $3 у крупных поставщиков.

Причиной возможного подорожания является бандитское восстание в Эквадоре, с которым властям пока не удается полностью справиться. При этом внешнеторговые представители Эквадора утверждают, что ситуация в стране не повлияет на обязательства по поставкам бананов на экспорт, в том числе в Европу и Россию.