Свердловский минздрав пытается через суд "защититься" от семьи больного ребенка, которому нужен специальный препарат

Минздрав Свердловской области решил окончательно снять с себя обязанности по обеспечению маленького Миши Бахтина с СМА препаратом "Спинраза". Именно с таким требованием ведомство обратилось в суд, что Накануне.RU подтвердили в пресс-службе министерства.

Ведомство требует прекратить исполнительное производство, которое обязывает предоставить ребенку "Спинразу" ("Нусинерсен"). Причины или другие подробности в минздраве раскрывать не стали.

Напомним, по решению суда мальчик должен бесплатно получать необходимый для жизни препарат "Спинраза", однако уже год минздрав Свердловской области это решение не исполняет. Все это время Миша принимает препарат "Рисдиплам", который родителям приходится закупать самостоятельно. В августе отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел с пикетом на Красную площадь в Москве, а после и к зданию министерства здравоохранения РФ. Тогда уральца пригласили внутрь для разговора, где он встретился с директором департамента медицинской помощи детям Еленой Шешко. Она пообещала Дмитрию начать разбирательство и "не затягивать" с решением проблемы. Однако проблема не решалась.

11 декабря, за три дня до "прямой линии" с Путиным, Дмитрий Бахтин вышел в одиночный пикет к зданию свердловского минздрава в Екатеринбурге. Мужчина стоял в 30-градусный мороз и держал в руках плакат с надписью: "Мурашко Михаил Альбертович, остановите самоуправство и беспредел в системе здравоохранения РФ". Супружеская чета грозилась остаться у стен министерства в палатке до тех пор, пока их ребенку не выдадут обещанный препарат.

В этот же день близкий к администрации губернатора Telegram-канал "Не для протокола" сообщил, что Евгений Куйвашев поручил минздраву Свердловской области организовать лечение Миши "Рисдипламом". Правда, в официальном канале, обычно дублирующем сообщения "Не для протокола", подобрали более обтекаемые формулировки, сообщив только о предстоящих консилиумах. Родители Миши ушли, однако позже поняли, что губернатор их обманул перед "прямой линией" с президентом РФ, убрав с красивой картинки идеального региона ненужные объекты.