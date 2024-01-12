12 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

СМИ: На Украине никто не хочет брать на себя ответственность за ужесточение мобилизации

То, что Рада вернула на доработку скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, свидетельствует о нежелании политических игроков брать на себя ответственность за это. Об этом пишет местное издание "Страна".

Руководство фракции Зеленского "Слуга народа" фактически возложило ответственность на военное командование, а себя представило защитником прав граждан. Как ранее сделал сам Зеленский. То есть никто не хочет брать на себя ответственность - ни политическое руководство во главе с Зеленским, ни военное командование, ни депутаты Рады. Готовности к принятию крайне непопулярных решений у режима пока нет. Это значит, что в ближайшее время законопроект принят не будет.

Киевский политолог Владимир Фесенко считает, что возврат законопроекта был запланирован как удар по главкому ВСУ Валерию Залужному, но эффект может быть противоположный. А в итоге проиграют все. При этом мобилизация все равно будет продолжаться в том виде, как она происходит сейчас, когда людей просто отлавливают на улицах.

Как считает киевский экономист Алексей Кущ, мобилизация еще больше ударит по экономике, и без того находящейся в плачевном состоянии.

Теги: украина, мобилизация


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