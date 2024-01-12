Озвучена дата первого запуска китайской ракеты-носителя Lijian-2

Стало известно, когда Китай запустит новую ракету-носитель на жидком топливе Lijian-2.

Это должно произойти в 2025-ом, приводит ТАСС данные компании-разработчика CAS Space. В планах – вывести на орбиту несколько спутников, обеспечивающих предоставление интернет-услуг.

В 2022-ом, пока в России искали поставщиков товаров и изделий для импортозамещения и "параллельного импорта" — в общем, занимались делами "земными", КНР вовсю занималась освоением космоса — испытала возвращаемый суборбитальный носитель.