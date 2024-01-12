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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Советском, где люди жили без тепла больше недели, перерасчет сделают не всем

Жителям Советского района Югры, замерзавшим после череды коммунальных аварий, пообещали сделать перерасчет. Но не всем.

На официальной странице администрации "ВКонтакте" опубликовано видео о том, кому будет сделан перерасчет. Как сообщил директор муниципального предприятия "Советский Тепловодоканал" Александр Яковлев перерасчет будет произведен в заявительном порядке. Если у абонента не установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.

Людей такое решение возмутило:

"А то вы не знаете, какие дома попали. Что значит в заявительном?! Еще и погонять людей надо, делайте всем домам перерасчет!" - возмущена жительница района Наталья.

"А почему без заявлений нельзя сделать перерасчет? Вы же полностью знаете, в каком районе и в каких домах не было тепла?" - недоумевает югорчанка Татьяна

В комментариях предположили, что такое решение приняли, потому что не все жители района, попавшие под отключение, посмотрят видеоролик о необходимости писать заявление, и, соответственно, не получат перерасчет.

Одна из жительниц Советского сообщила, что позвонила по телефонам, которые указали власти для консультаций по перерасчету, однако ответившие на вызов сотрудники "ничего не знают", проконсультировать ее не смогли и попросили лично подойти с документами в МУП в понедельник.

Теги: перерасчет, советский, отопление, коммунальная авария


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