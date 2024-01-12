Хуситы пообещали, что США и Британия пожалеют об операции в Йемене

США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, заявил член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад.

"Наши вооруженные силы хорошо подготовлены, и агрессоры пожалеют о своей агрессии против йеменского народа", — приводит РИА Новости его слова.

Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.

Кроме того, по словам одного из представителей движения, "Ансар Аллах" продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море.

Минувшей ночью Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада. Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.

США объясняют необходимость операции тем, что после новой войны в секторе Газа хуситы систематически атакуют в Красном море суда, связанные с Израилем, и устраивают ракетные атаки на израильские города.