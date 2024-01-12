Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

В 2023 г. торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3% до $240,11 млрд.

Данные опубликовало Главное таможенное управление Китая, пишет РБК. Показатель товарооборота является рекордным.

Два месяца назад озвучены планы того, что Россия и Китай должны достигнуть порога товарооборота в $200 млрд уже в 2023-ем. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. Глава государства подчеркнул, что интерес России и Китая к культуре друг друга продолжает расти, и это стремление власти будут поддерживать и развивать.