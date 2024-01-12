12 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай назвал президентские выборы на Тайване внутренним делом КНР

Президентские и парламентские выборы на Тайване, намеченные на 13 января, являются исключительно внутренним делом Китая, который не потерпит никакого внешнего вмешательства. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин, который призвал США не вмешиваться.
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Как сообщалось, США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов. Как отметил Мао Нин, тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях.

Китаевед Николай Вавилов пишет, что впервые накануне выборов все три кандидата идут с рейтингом чуть более 30%, что порождает целый набор сценариев. Первый - победа действующей проамериканской Демократической прогрессивной партии. Сегодня она призывает к миру, а завтра будет объявлена мобилизация для всех. Это марионеточная партия, готовая уничтожить Тайвань за интересы США, которые на дадут победить Гоминьдану - партии сторонников мирного объединения с материковым Китаем. При этом есть еще нейтральная Народная партия.

Эксперт не исключает конституционного кризиса, который повысит вероятность гражданского раскола, массовых протестов и неминуемого вмешательства Китая и США, но в гибридном виде. Две страны все более решительно расходятся по тайваньскому вопросу.

Теги: Китай, Тайвань, выборы


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