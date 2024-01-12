Стоимость нефти подскочила на опасениях масштабного конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость нефти на мировых рынках подскочила на фоне авиаударов США и их союзников по хуситам в Йемене, а также нападений на корабли в Красном море, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива и товаров по этому морскому пути.

По данным Bloomberg, стоимость барреля нефти марки Brent выросла уже на 2,5% и превысила $79. Инвесторы опасаются масштабного ближневосточного конфликта.

Если в конфликт будет напрямую втянут Иран (который оказывает помощь повстанцам в Йемене), то добыча нефти в регионе может быть вообще поставлена под угрозу.