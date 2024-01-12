В Тюменской области у "КамАЗа" сорвался прицеп и убил водителя, ехавшего по "встречке"

Под Заводоуковском произошла смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной ГИБДД, на федеральной трассе Тюмень - Омск у большегруза "КамАЗ", перевозящего зерно, оборвало прицеп. Его выбросило на встречную полосу, прямо на автомобиль "Киа Спортедж"

Погиб 35-летний водитель легковушки, житель Омска.

В настоящий момент движение на трассе частично ограничено. Проезд осуществляется по краю одной полосы. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность проезда.