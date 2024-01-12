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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура Нижнего Тагила заинтересовалась водителем маршрутки, избившим девочку-подростка

После того, как в Нижнем Тагиле водитель маршрутки избил несовершеннолетнюю пассажирку, им заинтересовалась местная прокуратура. Организована процессуальная проверка по заявлению девочки-подростка о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 января в районе остановки "Кинотеатр Красногвардеец". Ни очевидцы, ни сама пострадавшая не знают, что нашло на водителя. Подросток предполагает, что причиной могли стать деньги - девушка уронила несколько монет во время передачи оплаты за проезд, за что мужчина, по ее словам, сразу начал на нее кричать и материться.

В какой-то момент водитель внезапно встал и вышвырнул девушку из открытой маршрутки, после чего, по словам очевидцев, начал избивать. Другая пассажирка заявила, что все произошло внезапно, поскольку конфликта, как такового, не было.

Вместе с девушкой 2006 г.р. также была подруга 2008 г.р. По их словам, водитель изначально был агрессивно настроен: как только они вошли в салон, он уже хамил пассажирам.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.
Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: маршрутка, Нижний Тагил, прокуратура, водитель, подросток, избиение


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Ранее 11.01.2024 21:08 Мск В Нижнем Тагиле водитель маршрутки избил несовершеннолетнюю пассажирку

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