Депутат Госдумы назвала уровень зарплаты для получения пенсии в 50 тысяч рублей

12 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы назвала уровень зарплаты для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей", — сообщила депутат в беседе с "Лентой.ру".

"Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию", — добавила Бессараб.

Она отметила, что в данный момент средняя зарплата по России не позволяет делать отчисления на такие суммы.

Бессараб призвала в течение жизни правильно выбирать работу с исключительно белой зарплатой, только в этом случае работника может ожидать достойная пенсия.

Ранее опрос показал, что среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Отмечалось, что уровень пенсионных притязаний граждан с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200.

Напомним, с 2024 года страховая часть неработающих пенсионеров вырастет на 7,5% (на 1,6 тысячу рублей в месяц в среднем). Индексация коснется 27 млн пенсионеров по старости. Средний размер пенсии составит 23,4 тысячи рублей.

Теги: пенсия, зарплата, бессараб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети