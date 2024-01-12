Депутат Госдумы назвала уровень зарплаты для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей", — сообщила депутат в беседе с "Лентой.ру".

"Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию", — добавила Бессараб.

Она отметила, что в данный момент средняя зарплата по России не позволяет делать отчисления на такие суммы.

Бессараб призвала в течение жизни правильно выбирать работу с исключительно белой зарплатой, только в этом случае работника может ожидать достойная пенсия.

Ранее опрос показал, что среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Отмечалось, что уровень пенсионных притязаний граждан с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200.

Напомним, с 2024 года страховая часть неработающих пенсионеров вырастет на 7,5% (на 1,6 тысячу рублей в месяц в среднем). Индексация коснется 27 млн пенсионеров по старости. Средний размер пенсии составит 23,4 тысячи рублей.