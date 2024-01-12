В России могут ввести оплату ночного такси для сотрудников за счет работодателя

Фракция ЛДПР разрабатывает законопроект, который закрепит норму об оплате ночного такси для сотрудников за счет работодателя. Документ отправлен на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Вечером, ночью и по выходным регулярно работают около двух третей россиян. Это врачи, водители, пилоты, стюардессы, диспетчеры, работники общепита. Добираться до места работы зачастую приходится на такси, которое работник вынужден оплачивать из своего кармана. Нужно переложить эту ответственность на работодателя, считают депутаты ЛДПР.

Депутат фракции Евгений Марков отмечает, что бизнес стал более социально ответственным. Многие работодатели ответственно относятся к доставке сотрудников к месту работы и обратно, но далеко не все. Например, решение о компенсации проезда не следует отдавать на откуп работодателя, это должно стать его обязанностью. В то же время это приведет к росту стоимости товаров и услуг, уверен его коллега Ярослав Нилов.

В Трудовом кодексе сейчас не закреплена обязанность работодателя обеспечивать доставку работников до места работы, в том числе в ночное время. При этом есть норма об обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, а также бытовые нужды сотрудников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. Доставка сотрудников ночью вполне подходит под эти критерии, пишет "Парламентская газета".