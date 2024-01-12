В Екатеринбурге осудили мошенницу, обманувшую 22 человека и 4 банка

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве. Ближайшие годы аферистка проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница уральской столицы. Как показало расследование, в 2019-2022 годах она входила в доверие к пенсионерам и предлагала им оформить на себя кредиты и микрозаймы, обещая вернуть деньги с процентами. Также мошенница обещала вносить ежемесячные платежи в кредитные организации.

Полученные средства женщина брала якобы для развития бизнеса, однако в итоге она и деньги не вернула, и платежи не внесла. Также аферистка предлагала приобрести различные продукты питания по стоимости значительно ниже, чем в розничных сетях. Исполнив первый заказ, больше она товары не доставляла, а полученные деньги не возвращала.

Таким обманным способом мошенница завладела деньгами 22 человек и 4 банковских организаций. Размер причиненного ею ущерба превысил 6 млн рублей.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес женщине свой приговор: 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в колонии общего режима.