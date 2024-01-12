В Пулково микроавтобус чуть не врезался в самолет

В петербургском аэропорту Пулково водитель микроавтобуса преградил путь самолету "Победы", вылетавшему в Пермь.

Известно, что самолет Boeing-737-800 готовился к вылету, уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетно-посадочной полосы. Перед ним на рулежную дорожку неожиданно выехал микроавтобус, в которых обычно подвозят пассажиров. Самолет резко затормозил. Несмотря на то, что столкновения удалось избежать, водителя микроавтобуса задержали и сейчас он дает объяснения, передает Shot.