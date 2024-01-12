Служба ПДН ищет семью из Солнечного, чей сын в одних носках гулял по морозу

Полиция организовала проверку после публикации фото из микрорайона Солнечный, где маленький екатеринбуржец гулял по улице без обуви.

По словам очевидца, мальчик вместе с матерью выгуливал собаку по Чемпионов, 15. Ребенок плакал от холода и хватался за ноги, говоря, что у него "отпадут ноги". В ответ же мать якобы сказала: "не отпадут, только заболеешь". Фото были опубликованы в чате жителей микрорайона.

Очевидцы утверждают, что это якобы была "воспитательная мера" от родителя. Якобы сын долго выгуливал собаку и у той замерзли лапы. Чтобы наглядно объяснить ребенку, в чем тот неправ, женщина якобы и решила оставить школьника в носках. Прогулка не продлилась долго, но и этого хватило, чтобы история дошла до службы ПДН и полиции.

"Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городского УВМД.