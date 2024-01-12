Из-за снежного коллапса челябинцы собирают подписи за отставку Котовой

15 тысяч подписей за отставку мэра Натальи Комаровой собрали жители Челябинска, причиной стал коллапс в городе из-за плохой уборки снега.

Снегопады идут в столице Южного Урала с конца прошлого года. Только 26 декабря за один день в Челябинске и соседних муниципалитетах выпало от полутора до двухмесячных норм снега. За последнюю неделю декабря в Челябинске выпало 250% месячной нормы. За восемь дней января выпало еще 120% месячной нормы. Но коммунальщикам города справиться со стихией не удается и к концу первой рабочей недели 2024 года.

Ситуация в городе усугубилась и мусорным коллапсом, который начался еще в начале декабря, а в новогодние праздники из-за снега мусор стало вывозить еще сложнее.

Челябинцы создали петицию за отставку Котовой, они убеждены, что она не справляется со своими обязанностями. Всего за два дня петицию подписали 15 тысяч человек.

Напомним, что горожане пытаются добиться отставки мэра не первый раз, подписи они уже собирали летом 2023 года. Большего всего недовольство жителей города вызывают конфликты в связи с застройкой различных территорий города, также претензии у горожан есть к состоянию ливневой канализации, содержанию сетей водоснабжения и теплоснабжения города. В том году жители неоднократно жаловались на коричневую воду.