Россиян призвали не ездить в Папуа – Новую Гвинею

Посольство России в Индонезии предостерегло россиян от поездок в Папуа – Новую Гвинею. Причина – беспорядки в этой стране.

"10 января в независимом государстве Папуа – Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - говорится в telegram-канале посольства России в Индонезии.

Беспорядки в столице государства – городе Порт-Морсби – начались 10 января.