12 Января 2024
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Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Питер

В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего осенью в Петербурге

В Екатеринбурге ищут пропавшего молодого человека. Он исчез прошлой осенью в другом городе.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт", разыскивается 22-летний Михаил Дьяконов. Парень пропал в Санкт-Петербурге. О его местонахождении неизвестно с 26 октября 2023 года.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет: темно-серая куртка, черные спортивные штаны и черные ботинки. При себе имел черный рюкзак.

Михаил Дьяконов, розыск(2024)|Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

По последним данным, Михаил может находиться в Екатеринбурге. Всех, кто видел этого молодого человека или знает о его местонахождении, просят сообщить на "горячую линию" отряда "ЛизаАлерт" по телефону: 8-800-700-54-52.

Теги: розыск, Екатеринбург, Петербург


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