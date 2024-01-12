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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-зампреда правительства Прикамья

Гособвинение запросило шесть лет колонии для бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, обвиняемой в растрате свыше 67,9 млн руб. фонда "Содействие XXI век" в организованной группе с директором фонда Еленой Найдановой.

Также прокуратура просит оштрафовать ее на 900 тыс. руб. и на 2,5 года запретить занимать определенные должности.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", в Ленинском районном суде Перми начались прения сторон по уголовному делу о хищении средств из фонда, созданного для реализации благотворительных проектов.

По версии следствия, деньги похищались под видом оплаты договоров на оказание различных услуг - например проведение праздника Масленицы или Дня Защитника Отечества. Однако фактически мероприятия не проводились, а руководители компаний-подрядчиков передавали средства с личных счетов на подконтрольные злоумышленницам структуры, взимая процент за свои услуги.

Сообщается, что большинство соглашений носили трехсторонний характер, например проект "Пермь - движение вперед", цель которого "повысить уровень социального самочувствия" населения. От администрации губернатора их подписывал замглавы администрации Леонид Политов. На допросе он сообщил, что проверять исполнение проектов должна была Елена Лопаева. По словам свидетелей, фактически через проект "Пермь - движение вперед" финансировалась предвыборная компания, а наличные нужны были для оплаты работ. Ряд бывших сотрудников правительства Прикамья сообщили на допросах, что получали от Лопаевой наличные, которые использовались, в том числе, на оплату расходов чиновников. О происхождении денег они не знали.

Елана Лопаева вины не признает, по ее версии, деньги шли на оплату нужд администрации губернатора и правительства, а часть из них — на личные расходы тогдашнего главы региона Максима Решетникова. В окончательной редакции ей и Елене Найдановой было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой, с использованием служебного положения). Ранее женщин обвиняли в мошенничестве.

Напомним, вторая обвиняемая - Елена Найданова, скрылась от суда и сейчас находится в розыске. Сообщалось, что она может находиться во Франции.

Теги: Елена Лопаева, мошенничество, уголовное дело, Содействие XXI век, Елена Найданова


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