12 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/John Pryke

Белый дом объявил о прекращении поставок оружия на Украину

США прекратили оборонные поставки на Украину из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов", — констатировал он.

По словам Кирби, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса, передает РИА Новости.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США собираются отправить в конце декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства будут исчерпаны. Без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Теги: сша, украина, поставки оружия, кирби


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