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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мизулина: Количество жертв блогера из Екатеринбурга Улановой выросло до 900 человек

Количество пострадавших от мошеннических действий екатеринбургского блогера Екатерины Улановой превысило 900 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, жалобы на блогера продолжают поступать: число пострадавших превышает 900 человек, а сумма ущерба измеряется сотнями миллионов рублей.

"Несмотря на то, что уголовное дело на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают заниматься мошенническими действиями в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства (очень крупные суммы). На текущий момент мы получили 191 обращение. Все материалы мы направим в Следственный комитет", - сообщила Мизулина.

Напомним, ранее Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения блогерше Екатерине Улановой. Также суд отказался арестовывать ее мужа. Супругам вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей.

По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. После этого Роспотребнадзор подал групповой иск к ИП Улановой с 17-ю заключениями в защиту прав потребителей.

Пострадавшие, которые еще не присоединились к иску, могут это сделать. Инструкция опубликована на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Теги: Екатеринбург, блогер, Уланова, Мизулина


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