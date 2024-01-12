В прокуратуре объяснили очереди из пассажиров на входах в аэропорт Екатеринбурга

В транспортной прокуратуре установили причину образования очередей на входах в здание екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Сегодня пассажиры пожаловались на длинные очереди при входе в Кольцово. Людям приходилось стоять на морозе, чтобы попасть в терминалы. После этого прокуратура организовала проверку, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все пропускные технические средства обеспечения транспортной безопасности в аэропорту исправны и бесперебойно обеспечивают пропуск пассажиров в аэропорт. Установлено, что образование очередей связано с увеличением пассажиропотока в определенные часы прилета и вылета самолетов.

По данным ведомства, сейчас скопления пассажиров на входах не наблюдается. Воздушная гавань Екатеринбурга работает в штатном режиме. Тем не менее, Свердловская транспортная прокуратура оценит соблюдение работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и защите прав потребителей.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в условиях большого (в несколько десятков) количества рейсов, которые рано утром покидают Екатеринбург, традиционно наблюдается рост числа прибывающих пассажиров.

"Еще одним фактором, который способствовал временному образованию очереди, стало то, что люди проходили в здание аэровокзала преимущественно через пункт досмотра в терминале внутренних линий. При этом попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий и через отель "Азимут", о чем сотрудники аэропорта сегодня дополнительно информировали пассажиров", - пояснили в пресс-службе Кольцово.