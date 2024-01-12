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Экономика За рубежом
Фото:kremlin.ru

Индия захотела проделать Северный морской путь

Замглавы Минвостокразвития РФ Анатолий Бобраков заявил о том, что власти и бизнес Индии "с большим интересом" относятся к развитию Северного морского пути (СМП).
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди еще в 2021 г. на Восточном экономическом форуме подтвердил заинтересованность в использовании маршрута, сказал ТАСС Бобраков.

В 2022 г. правительство России утвердило план развития Севморпути, общая стоимость всех мероприятий (более 150) составила более 1,8 трлн руб. На эти деньги предполагается строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

6 октября 2023 г. в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург. Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, это вышло дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

инфографика, Новый Великий Шелковый путь, Северный Широтный ход, Северный Морской путь, Транссиб(2015)|Фото: Накануне.RU

Теги: Северный морской путь, ИНдия, Нарендра Моди


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