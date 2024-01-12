12 Января 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: REUTERS

Пентагон отрицает потерю военного корабля или истребителей в ходе ответных ударов Йемена

Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада. Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.

США и Великобритания, при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна поразили центры производства дронов и склады оружия. США объясняют это тем, что после новой войны в секторе Газа хуситы систематически атакуют в Красном море суда, связанные с Израилем, и устраивают ракетные атаки на израильские города.

Самолет RAF Typhoon взлетает, чтобы присоединиться к возглавляемой США коалиции для нанесения воздушных ударов по военным объектам в Йемене (12.01.24)(2024)|Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Handout via REUTERS

Йеменцы заявляли, что в ответ на старт военной операции уничтожили военный корабль США, но никаких фото- или видео-подтверждений так и не появилось. А журналист Voice of America News Карла Бэбб написала:

"Представитель министерства обороны США сообщил мне, что сегодня вечером не был сбит ни один американский истребитель F-22, не были поражены ни военные корабли, посольство США в Багдаде не подвергалось нападениям".

Иран заявил о поддержке хуситов в этом начавшемся конфликте с США и их союзниками. Саудовская Аравия призвала к сдержанности и рекомендовала избегать эскалации после ударов по объектам хуситов в Йемене. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН.

Теги: Йемен, хуситы, F-22


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