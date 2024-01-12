12 Января 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

Автоэксперт: минимальная цена на новые иномарки может вырасти до 3,2 млн рублей

В России минимальная стоимость новой иномарки, которая в настоящее время находится на отметке в 2,8 млн руб., в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн руб.

Как сообщил автоэксперт Роман Солдатов, необходимо учитывать курс рубля. В первую очередь это касается параллельного импорта. Еще один фактор — утилизационный сбор, новые ставки прибавляют к стоимости автомобиля 300 тыс. руб. и выше. Также эксперт указал на новогодние скидки. По его словам, всё, что распродавали дилеры в праздники, теперь нужно компенсировать, скорее всего - за счет повышения цен.

Солдатов указал, что главным драйверами продаж станут машины с пробегом. Иномарка в хорошем состоянии обойдется в 1,5–1,8 млн руб.

Что касается "АвтоВАЗа", то повышать цены на отечественные автомобили в этом году не будут, сообщают "Известия".

Напомним, "АвтоВАЗ" планирует до 2026 года представить на рынке России новый бренд автомобилей. Об этом компания объявила на презентации, посвященной планам отечественного производителя.

Теги: автомобили, авторынок


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