12 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС может проверить банки на фоне ограничений по льготной ипотеке

В Федеральную антимонопольную службу России поступили жалобы на банки, которые стали вводить ограничения на выдачу льготной ипотеки.

"Сбер", ВТБ и "Альфа" сообщили, что будут оформлять кредиты только на жилье, купленное у их партнеров. Так финансовые организации фактически стали требовать от застройщиков софинансирования кредитов.

Как считают юристы, игроков могут привлечь к ответственности по закону "О защите конкуренции". Инициативы кредитных организаций в перспективе рискуют привести к росту цен на недвижимость.

Ранее сообщалось, что Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты.

Теги: ФАС, ипотека, банки


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Ранее 25.12.2023 02:02 Мск АКРА: 2023 год станет рекордным по выдаче ипотеки

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