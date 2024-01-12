ФАС может проверить банки на фоне ограничений по льготной ипотеке

В Федеральную антимонопольную службу России поступили жалобы на банки, которые стали вводить ограничения на выдачу льготной ипотеки.

"Сбер", ВТБ и "Альфа" сообщили, что будут оформлять кредиты только на жилье, купленное у их партнеров. Так финансовые организации фактически стали требовать от застройщиков софинансирования кредитов.

Как считают юристы, игроков могут привлечь к ответственности по закону "О защите конкуренции". Инициативы кредитных организаций в перспективе рискуют привести к росту цен на недвижимость.

Ранее сообщалось, что Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты.